В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

7 февраля. Mossovetinfo - В Московской городской Думе состоялся Круглый стол, на котором обсудили поправки в Конституцию РФ по теме местного самоуправления. Обсуждение провели по инициативе фракции политической партии «Справедливая Россия» в МГД и НКО «Московский центр городского развития».



Тему поправок в Конституцию обсудили теоретики и практики местного самоуправления – депутаты Московской городской Думы, муниципальные депутаты Москвы, профессиональные юристы, общественные деятели и инициативные жители Москвы.



В Законе РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» содержится два пункта, касающихся организации местного самоуправления в стране. В статью 132 Конституции РФ вносится дополнительный пункт, объединяющий системы государственной власти и местного самоуправления в единую систему публичной власти, а в статью 133 вносится уточнение и расширение дополнительных гарантий финансового обеспечения местного самоуправления. Какие изменения в деятельности местного самоуправления возможны, и как они повлияют на жизнь москвичей, попытались разобраться участники круглого стола.



«Внесение поправок в Конституцию окажет большое влияние на жизнь страны. Особый интерес для нас представляет новый подход к взаимодействию государственной власти и местного самоуправления, которые теперь, в случае принятия предложенных поправок, будут представлять две ветви единой публичной власти. Мы ожидаем, что этот факт повысит престиж муниципального уровня власти» - отметил депутат Магомет Яндиев во вступительном слове.



В своем приветственном слове Владимир Дудочкин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» отметил важность внесения в Конституцию РФ понятия «публичная власть», а также рассказал о проверке исполнения Европейской Хартии местного самоуправления в Российской Федерации экспертной комиссией Конгресса местных и региональных властей Европы и её положительных результатах.



Доклад Ксении Ивановой, директора Центра местного самоуправления Института управления и регионального развития РАНХиГС был посвящен теме создания единой системы публичной власти с помощью механизма национальных проектов. В докладе особенно отмечена необходимость включения муниципального уровня власти в реализацию национальных проектов, которое на сегодняшний день отсутствует, так как не определена компетенция местных властей и круг вопросов совместного ведения, включая принципы финансирования таких проектов.



В выступлениях участников обсуждения звучали и скептические высказывания по поводу поправок в Конституцию. Так Яков Якубович, Глава муниципального округа Тверской в городе Москве, считает, что принятие поправок сильно ограничит права местного самоуправления, встроит его в «вертикаль власти», а процедура формулирования и выдвижения поправок не вполне отвечает демократическим принципам, поправки не прошли процедуру должного экспертного обсуждения.



Глава муниципального округа Пресненский Дмитрий Юмалин также выступил за более глубокое и тщательное обсуждение поправок с экспертами и практиками муниципального управления, при этом он отметил, что принцип взаимодействия государственного и муниципального уровней власти, включенный в поправку к 133 статье Конституции, отражает существующую в реальности практику управления городским хозяйством.



Илья Свиридов, Глава Муниципального округа Таганский, возглавляющий также Фонд развития местного самоуправления, отметил, что муниципальное сообщество Москвы давно разрабатывает и выдвигает различные подходы к муниципальной реформе, написан не один законопроект, то есть изменения назрели. Внесенные поправки в



Конституцию положительно повлияют на дальнейшее развитие местного самоуправления, причем формируются три новые важные тенденции: преодоление дуализма (дублирования функций) на районном уровне управления, право на судебную защиту органов местного самоуправления и возмещение финансовых затрат, возникающих в результате реализации совместных с органами государственной власти проектов. Принятие поправок, по мнению Ильи Свиридова, серьезно изменит все законодательство о местном самоуправлении, что потребует принятия Муниципального Кодекса Российской Федерации.



Сергей Поляков, генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Центр социально-политических исследований и программ", отметил, что принятие поправок в Конституцию не ущемляет самостоятельность местного самоуправления, а наоборот, открывает новые возможности, изменяют роль и место МСУ, поднимают его престиж, а дальнейшие конкретные пути развития будут определяться конкретными федеральными и городскими законами.



Важность поправок в преодолении ситуации дуализма управленческих функций на уровне районов отметил Алексей Ситнин, начальник отдела АНО «Мой район». Именно взаимодействие государственных и муниципальных властей, предусмотренное поправкой к ст.133 Конституции РФ, должно привести к реальному совершенствованию управления территориями в интересах населения.



Станислав Корякин, член Экспертного совета Союза российских городов, подтвердил, что поправки в Конституцию РФ отражают сложившуюся практику управленческих решений, однако отметил и определенные риски слияния ветвей управленческой власти, что несет потерю мотивации муниципальных властей в развитии своих территорий.



Депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова подчеркнула, что внесенные в Конституцию поправки не противоречат Европейской Хартии местного самоуправления, а все органы власти всех уровней должны работать совместно на благо населения, на что, собственно, и направлены предполагаемые изменения в Конституции РФ.



Депутат Московской городской Думы Александр Соловьев поддержал внесенные поправки и выразил уверенность, что они будут способствовать развитию местного самоуправления.



В заключение Зоя Шаргатова, член Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам, представила проект Резолюции Круглого стола, которую участники обсуждения рассмотрели и одобрили. Резолюция будет доработана с учётом прозвучавших предложений и опубликована в ближайшее время.



15 января 2020 года в ходе оглашения послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Президент отметил, что считает необходимым провести всенародное голосование, на которое должны быть вынесены предложенные поправки. Законопроект в настоящее время рассматривает Госдума. 23 января документ единогласно был принят в первом чтении Государственной Думой.