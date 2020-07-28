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Власть     28.07.2020 08:43

В Минтруде рассказали о реальном росте пенсий россиян до 2024 года

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Теги:  пенсии  Минтруда 

28 июля. Mossovetinfo.ru – Федеральный закон обеспечивает реальный рост пенсий до 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство труда.

Как пояснили в министерстве, в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента, с 1 января 2022 года - на 5,9 процента, с 1 января 2023 года - на 5,6 процента, с 1 января 2024 года - на 5,5 процента.

Ранее СМИ сообщали, что указ о национальных целях развития, который подписал президент России Владимир Путин, допускает заморозку пенсий.


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Теги: 
пенсии  Минтруда 

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