3 декабря. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме, в рамках заседания комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике прошел круглый стол «Сниффинг: как запретить продавцам газовых баллончиков убивать молодежь?», сообщается на официальном сайте столичного парламента.
Сниффинг – разновидность токсикомании, когда вдыхается бытовой газ, применяемый в баллонах для зажигалок и туристических баллонах.
В рамках круглого стола было отмечено, что количество жертв сниффинга растет год от года. Если в 2016 году от сниффинга умерли 65 детей, то в 2018 году – уже 154. И по прогнозам экспертов, в текущем году эта цифра вырастет еще больше. При этом, возраст погибших детей начинается от 6 лет.
Участники круглого стола отметили, что Москва может стать первым российским регионом, который поставит законодательный заслон распространению сниффинга среди детей и подростков. В частности, предлагается ввести запрет на бесконтрольную продажу газовых баллончиков и зажигалок, вводить возрастной ценз при их продаже. В тоже время было предложено активнее информировать родителей, учить их выявлять симптомы сниффинга на ранних стадиях.
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