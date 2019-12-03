3 декабря. Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме, в рамках заседания комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике прошел круглый стол «Сниффинг: как запретить продавцам газовых баллончиков убивать молодежь?», сообщается на официальном сайте столичного парламента.



Сниффинг – разновидность токсикомании, когда вдыхается бытовой газ, применяемый в баллонах для зажигалок и туристических баллонах.



В рамках круглого стола было отмечено, что количество жертв сниффинга растет год от года. Если в 2016 году от сниффинга умерли 65 детей, то в 2018 году – уже 154. И по прогнозам экспертов, в текущем году эта цифра вырастет еще больше. При этом, возраст погибших детей начинается от 6 лет.



Участники круглого стола отметили, что Москва может стать первым российским регионом, который поставит законодательный заслон распространению сниффинга среди детей и подростков. В частности, предлагается ввести запрет на бесконтрольную продажу газовых баллончиков и зажигалок, вводить возрастной ценз при их продаже. В тоже время было предложено активнее информировать родителей, учить их выявлять симптомы сниффинга на ранних стадиях.