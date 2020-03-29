20:44 Власть В Московской области введены ограничения по передвижению по региону
20:12 Власть Собянин подписал указ об ограничении передвижения по Москве
15:24 Общество Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
11:01 Происшествия В Москве за сутки подтвердились 197 случаев заражения коронавирусом
11:01 Происшествия В России подтверждено уже 1534 случая заражения коронавирусом
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений