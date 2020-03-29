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Власть     29.03.2020 20:44

В Московской области введены ограничения по передвижению по региону

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Теги:  Московская область  коронавирус 

29 марта. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса. Документ опубликован на сайте главы региона.

Граждане не должны без необходимости покидать дома. Можно обращаться за экстренной медицинской помощью, ездить на работу, ходить за продуктами, выгуливать домашних животных и выносить мусора. Запрета на въезд или выезд из области нет.

Жители также обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, кроме поездок на такси.

Отмечается, что безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию - 15 000 рублей в месяц.

Ранее в воскресенье указ об ограничении передвижения по Москве подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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Теги: 
Московская область  коронавирус 

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