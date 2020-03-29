29 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ограничении передвижения по городу в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Документ опубликован на портале мэра столицы.



На своем сайте Собянин пояснил, что домашний режим самоизоляции вводится с 30 марта для всех жителей Москвы независимо от возраста.



Покидать квартиру разрешается только в случаях:

• обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

• поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

• совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

• выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

• необходимости вынести бытовой мусор.



При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.



Мэр Москвы отметил, что в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.



В течение недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Контроль будет ужесточаться.



Находясь вне дома, граждане обязаны соблюдать дистанциб от других людей не менее 1,5 метра. Исключение – только поездки на такси.



Кроме того, вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.



Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.



В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.



Ранее Собянин своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты.



С 28 марта в городе начали действовать новые дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.