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Власть     25.03.2020 20:21

В нерабочую неделю все кафе и рестораны должны быть закрыты - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил, что в нерабочую неделю в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.

Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин 

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