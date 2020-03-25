25 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил, что в нерабочую неделю в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.



Президент России Владимир Путин ранее в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.