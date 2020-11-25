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Власть     25.11.2020 12:50

В обществе из-за пандемии видны тревога и пессимизм - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  коронавирус  пандемия  общество  настроения 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Кремль отмечает, что в связи с пандемией коронавируса в обществе видны тревога и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в условиях, когда пандемия идет по всему миру, невозможно избежать ее влияния на настроения в обществе.

Ранее сообщалось, что в России впервые за все время пандемии число умерших за сутки превысило 500 человек.


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Теги: 
Дмитрий Песков  коронавирус  пандемия  общество  настроения 

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