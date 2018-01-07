Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Власть     07.01.2018 15:18

В России ежегодно проводится более 279 млн. диагностических рентгенорадиологических процедур - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  медицина  ренген  облучение  граждане  право  власть  эффективность 

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru / - Роспотребнадзор в информационном сообщении «О радиационной безопасности населения при медицинском облучении» информирует, что «в России ежегодно проводится более 279 млн. диагностических рентгенорадиологических процедур, при этом в среднем на человека в год приходится 1,9 процедуры».

Отмечается, что годовая эффективная доза на душу населения в 3,5 раза ниже, чем в других экономически развитых странах. «Наблюдения последних лет показывают, что годовая эффективная доза на душу населения от медицинского облучения в последние 4-5 лет находится на уровне 0,47 - 0,51 мЗв. Данный показатель в 3,5 раза ниже, чем в других экономически развитых странах», - говорится в сообщении.

Снижение дозы облучения достигнуто за счет использования новых технологий и материалов, «в частности внедрением цифровых рентгеновских аппаратов».
Роспотребнадзор напоминает о праве граждан право быть информированы о дозе облучения «Граждане Российской Федерации должны помнить, что они имеют право быть информированы о дозе облучения получаемой при проведении hентгенорадиологического исследования или процедуры лучевой терапии. Доза облучения, полученная пациентом, подлежит регистрации, и должна вноситься в персональный лист учета доз медицинского облучения пациента, являющийся приложением к его амбулаторной карте», - напоминает Роспотребнадзор.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  медицина  ренген  облучение  граждане  право  власть  эффективность 

Возврат к списку

Лента новостей

00:55 Партинформ В ЦИК России завершился прием документов от граждан, заявивших о своем самовыдвижении - справка о кандидатах

22:52 Общество Патриарх посоветовал приезжим бездомным в Москве «вернуться в места, где вас знают»

20:11 Город С 10 января на тюбинговой горке ВДНХ в часть дней устроят бесплатное катание

19:35 В мире 209 мигрантов прорвались в Испанию после штурма границы с Марокко

18:50 В мире Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

Актуальные материалы

00:55 Партинформ В ЦИК России завершился прием документов от граждан, заявивших о своем самовыдвижении - справка о кандидатах

17:22 В России Москва получит 997 млн руб федеральных субсидий на лечение отдельных категорий граждан

11:22 ЧП, криминал 34-летняя женщина госпитализирована из-за множественных укусов лица собакой

В блогосфере

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru