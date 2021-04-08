В России изменили правила выплаты пособия по безработице

8 апреля. Mossovetinfo.ru — В России с 8 апреля изменили порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере, соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном сайте кабмина 31 марта.



Новые правила начисления максимальных пособий по безработице касаются уволенных по сокращению штатов, граждан, оставшихся безработными в связи с ликвидацией организации, а также женщин, находящихся в декретном отпуске.



Ранее максимальное пособие по безработице выплачивалось с первого дня признания человека безработным. Однако, гражданам, потерявшим работу из-за ликвидации организации, или уволенным по сокращению штатов, первые три месяца выплачивалась средняя зарплата по прошлому месту работы. Женщины, потерявшие работу находясь в декретном отпуске, сначала получают пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.



В результате данные категории граждан не могли претендовать на максимальное пособие по безработице, так как начинали его получать с большой задержкой после потери работы.



Согласно новым правилам, максимальное пособие по безработице будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов.



Максимальный размер пособия по безработице в настоящее время составляет 12 130 рублей. По новым правилам, его будут выплачивать в течение трех месяцев после первой выплаты. Затем, в течение еще трех месяцев размер пособия составит 5 тысяч рублей в месяц.