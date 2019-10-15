15 октября. Mossovetinfo.ru – Единый платежный документ по оплате услуг ЖКХ планируют ввести в России, проект отзыва о новом документе находится на рассмотрении правительства, сообщают «Известия».



По данным издания, правительство намерено утвердить законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его тщательной доработки.



Законопроект о едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ был внесен в Госдуму в июне группой депутатов во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым. Планируется, что появление единой платежки поможет увеличить собираемость платежей по ЖКУ, и одновременно повысить прозрачность расчетов управляющих компаний с поставщиками услуг, что позволит снизить риски хищений средств управляющими компаниями. Кроме того, введение единого платежного документа должна помочь усилить контроль обоснованности тарифов.