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Власть     22.09.2021 11:16

В Совете федерации подготовили очередные поправки к Семейному кодексу

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Теги:  Совет Федерации  Семейный кодекс  поправки 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Сенатор Елена Мизулина разработала пакет новых поправок в Семейный кодекс, всего в концепцию вошли 77 предложений, сообщает «Коммерсантъ».

Изменения разделены на четыре блока:

общие вопросы семейно-правового регулирования;
комплекс мер защиты ребенка при наличии обстоятельств, представляющих угрозу его жизни и здоровью;
семейно-правовая ответственность;
защита детей, оставшихся без попечения родителей.

Концепция предполагает лишение органов опеки части полномочий по изъятию детей и передачи их полиции. При этом, система изъятия должна быть двухступенчатой. Органы опеки могут сообщить в полицию об опасности для ребенка и необходимости его изъятия из семьи. Полиция проверит информацию, в случае подтверждения опасности ребенка изымут из семьи, после чего суд будет определять степень угрозы и вины родителей.

Концепция также предполагает три вида защиты ребенка: изъятие из семьи по решению суда, временные меры защиты и профилактические меры защиты, которые могут принять сами родители при помощи органов опеки.

При этом, списка ситуаций, в которых дети могут временно изыматься из семьи, в концепции нет.

Мизулина отметила, что предлагаемые поправки не будут вноситься как единый законопроект. Все пункты концепции будут поэтапно согласовываться и вноситься отдельными законопроектами по мере согласования.

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Теги: 
Совет Федерации  Семейный кодекс  поправки 

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