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Власть     28.09.2023 16:11

В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценностей - Госдума

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Теги:  образование  закон  ценности  принципы  система  Госдума 

28 сентября — Mossovetinfo.ru — В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценностей — образование должно будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества, а любые изменения в этой сфере должны иметь научное обоснование, соответствующие поправки приняты в первом чтении Государственной Думой в Федеральный закон «Об образовании» в части уточнения основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.

Законопроект уточняет, что принцип «гуманистического характера образования осуществляется в том числе в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями».

Кроме того, предлагается закрепить принцип научно обоснованного развития системы образования «с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе».

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Теги: 
образование  закон  ценности  принципы  система  Госдума 

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