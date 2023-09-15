В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценностей - Госдума

28 сентября — Mossovetinfo.ru — В законе об образовании пропишут важность сохранения духовно-нравственных ценностей — образование должно будет соответствовать традиционным российским духовно-нравственным ценностям и ориентироваться на задачи развития государства и общества, а любые изменения в этой сфере должны иметь научное обоснование, соответствующие поправки приняты в первом чтении Государственной Думой в Федеральный закон «Об образовании» в части уточнения основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования.



Законопроект уточняет, что принцип «гуманистического характера образования осуществляется в том числе в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями».



Кроме того, предлагается закрепить принцип научно обоснованного развития системы образования «с учетом ее исторического наследия, перспективных задач развития государства и общества и обеспечения благоприятных условий для взаимодействия с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе».