18 июня. Mossovetinfo.ru – Верховный суд России не принял к рассмотрению иск, оспаривающий указ президента России Владимира Путина, о назначении голосования по внесению изменений в Конституцию на 1 июля, решение об отказе опубликовано в электронной базе ВС.



Ранее сообщалось, что иск был подан неким Рудяком Геннадием Ивановичем, ответчиком по иску был заявлен Владимир Путин.



Иск Рудяка стал вторым, поданным в Верховный суд, с попыткой оспорить указ президента о назначении голосования по изменениям в Конституции на 1 июля. Предыдущий иск, поданный неким Виктором Мещериновым, также не был принят к рассмотрению.