23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Владимира Петросяна от должности главы столичного департамента труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



Петросян, который возглавлял департамент труда и соцзащиты с 2007 года, освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.



Другим распоряжением Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента труда и социальной защиты и министра правительства Москвы Евгения Стружака. Ранее Стружак занимал должность главы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы и заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы.



В свою очередь, руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы назначен Дмитрий Преснов.



Соответствующие распоряжения также опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.