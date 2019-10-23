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Власть     23.10.2019 09:33

Владимир Петросян освобожден от должности главы департамента труда и соцзащиты

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Теги:  Сергей Собянин  кадры  назначения 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Владимира Петросяна от должности главы столичного департамента труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Петросян, который возглавлял департамент труда и соцзащиты с 2007 года, освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Другим распоряжением Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента труда и социальной защиты и министра правительства Москвы Евгения Стружака. Ранее Стружак занимал должность главы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы и заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы.

В свою очередь, руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы назначен Дмитрий Преснов.

Соответствующие распоряжения также опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.


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Теги: 
Сергей Собянин  кадры  назначения 

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