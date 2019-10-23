23 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Владимира Петросяна от должности главы столичного департамента труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Петросян, который возглавлял департамент труда и соцзащиты с 2007 года, освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.
Другим распоряжением Собянин назначил на должность руководителя столичного департамента труда и социальной защиты и министра правительства Москвы Евгения Стружака. Ранее Стружак занимал должность главы департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы и заместителя руководителя аппарата мэра и правительства столицы.
В свою очередь, руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы назначен Дмитрий Преснов.
Соответствующие распоряжения также опубликованы на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
10:00 В России Зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут более чем на 5%
09:38 В России Кибермошенники разработали новый способ хищения средств с помощью смартфонов
09:33 Власть Владимир Петросян освобожден от должности главы департамента труда и соцзащиты
09:04 В мире Турция прекратила военную операцию в Сирии - Лавров
08:42 Город (Москва и область) Около 60% самозанятых россиян зарегистрированы в Москве
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года