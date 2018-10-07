7 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отмечает в воскресенье, 7 октября, 66-летие.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин отметит день рождения «с родными, близкими и друзьями».
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