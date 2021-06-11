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Власть
12.06.2021, 18:20
Власти Москвы не планируют снова вводить пропускной режим
12 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве не планируют снова вводить пропускной режим. Об этом сообщила заместитель мэра ст...
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Власть
11.06.2021, 21:39
Районные ГБУ «Жилищник» - один из главных раздражителей для москвичей
11 июня. Mossovetinfo.ru - Проверка, инициированная депутатом Госдумы Петром Толстым, который с недавнего времени воз...
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Власть
11.06.2021, 16:53
Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу
11 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон о о бесплатном подключении населения к газ...