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Власть     12.06.2021 18:20

Власти Москвы не планируют снова вводить пропускной режим

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Теги:  Москва  коронавирус  ограничения  пропускной режим  штрафы  маски  перчатки 

12 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве не планируют снова вводить пропускной режим. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», — сообщила А.Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня принял решение сделать дни с 15 по 19 июня нерабочими для того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Также в Москве вводят из-за коронавируса новые ограничения.

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Теги: 
Москва  коронавирус  ограничения  пропускной режим  штрафы  маски  перчатки 

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