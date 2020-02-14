14 февраля. Mossovetinfo.ru – Вопросы увековечения памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова столичные власти рассмотрят в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэра Москвы Гульнару Пенькову.



По словам Пеньковой, указ президента России Владимира Путина будет выполнен, в ближайшее время вопросы, связанные с увековечением памяти Лужкова будут рассмотрены на уполномоченных при правительстве Москвы комиссиях, по итогам рассмотрения будут вынесены соответствующие распоряжения.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова. В указе властям Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установке в Москве мемориальной доски Юрию Лужкову, о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы и о других мероприятиях.