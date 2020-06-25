25 июня. Mossovetinfo.ru – Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«Мы рассмотрим возможность проведения массовых мероприятий в июле, не раньше», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



Москва 23 июня перешла к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В городе в полном возобновили работу объеме кафе и рестораны, открылись фитнес-клубы, бассейны, перешли на обычный режим работы детские сады и учреждения социальной защиты.



Ограничения начали снимать в Москве в конце мая. Часть ограничений была снята в Москве 1 июня, после чего в столице был опубликован график снятия ограничений. Часть ограничений была снята 9 и 16 июня.