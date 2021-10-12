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Власть     12.10.2021 12:28

Вячеслав Володин избран спикером Госдумы VIII созыва

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Теги:  Вячеслав Володин  Володин  Госдума  спикер 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Вячеслав Володин в результате голосования избран спикером Госдумы VIII созыва.

За Володина, кандидатуру которого на пост спикера выдвинула фракция «Единой России», проголосовало 360 депутатов. За Дмитрия Новикова, которого на пост спикера выдвинула КПРФ, проголосовал 61 депутат.

Также были избраны вице-спикеры. Первыми заместителями председателя Госдумы стали Александр Жуков («Единая Россия») и и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами от «Единой России» стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. От «Справедливой России - За правду» вице-спикером избран Александр Бабаков, от ЛДПР - Борис Чернышов, от фракции "Новые люди" - Владислав Даванков.

Ранее сообщалось, что Госдума VIII созыва начала свою работу.

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Теги: 
Вячеслав Володин  Володин  Госдума  спикер 

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