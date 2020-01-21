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Власть     21.01.2020 17:12

Юрий Чайка займет должность полпреда президента в СКФО

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Теги:  Юрий Чайка  Владимир Путин  назначение  Северо-Кавказский федеральный округ 

21 января. Mossovetinfo.ru – Бывший Генеральный прокурор России Юрий Чайка займет должность полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на официальном сайте Кремля.

Юрий Чайка был уволен с должности 20 января в связи с переходом на другую работу.

Во вторник 21 января в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Юрием Чайкой, и Игорем Красновым, чью кандидатуру Путин предложил на пост Генерального прокурора. На встрече Путин предложил Чайке занять должность полпреда президента в СКФО.

Юрий Чайка поблагодарил президента за оказанное доверие и выразил уверенность, что сумеет выполнить все поставленные задачи на новом месте работы.


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Карта места

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Теги: 
Юрий Чайка  Владимир Путин  назначение  Северо-Кавказский федеральный округ 

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