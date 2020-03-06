Другие материалы
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Власть
08.03.2020, 12:04
За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - власти Москвы
8 марта. Mossovetinfo.ru – За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы. В департаменте поясни...
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Власть
06.03.2020, 20:05
Собянин освободил от должности главу департамента экономической политики и развития города Тихонова
6 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дениса Тихонова от должности главы департамента экономической политики и развития города, соответствующий указ опубликован на официаль...
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Власть
06.03.2020, 12:37
Какая погода будет в Москве с 7 по 9 марта
6 марта. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные с 7 по 9 марта в Москве ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщает центр погоды «Фобос». В субботу и воскресенье, 7 и 8 марта в Москве б...