8 марта. Mossovetinfo.ru – За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса грозит уголовная ответственность, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.



В департаменте пояснили, что 31 января 2020 года правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.



Таким образом, нарушение режима самоизоляции может попасть под статью 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).



В части 1 данной статьи говорится, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.



Из части 2 этой же статьи следует, что то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в столице коронавируса. Документ, в частности, обязывает граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).