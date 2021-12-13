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Власть     13.12.2021 14:16

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет дорабатываться

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Теги:  Госдума  документы  законопроекты 

13 декабря. Mossovetinfo.ru – Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Решение о снятии документа с рассмотрения находится в русле позиции главы государства, отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Он требует очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться... Сначала нужно дождаться итогов работы экспертов - имеются в виду профильные комитеты, непосредственно фракции Единой России, и правительство», - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Законопроект будет дорабатываться, пояснил лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и на железнодорожном и авиатранспорте.

9 декабря президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, выразил надежду, что опрометчивых решений при введении ограничений на транспорте удастся избежать.

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Теги: 
Госдума  документы  законопроекты 

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