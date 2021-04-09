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Власть     09.04.2021 12:02

Законопроект о запрете дистанционного обучения в школах внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  дистанционное обучение  запрет  школы 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения в школах, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект внесен членом Совета Федерации Алексеем Бабаковым.

По мнению авторов, применение дистанционного обучения заменяет очную форму обучения на очно-заочную или заочную. При этом, если ребенок идет в школу, это означает, что его родители выбрали очную форму обучения. Поэтому школьников нельзя лишать возможности непосредственного общения с учителем на каждом уроке.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  дистанционное обучение  запрет  школы 

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