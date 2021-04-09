Законопроект о запрете дистанционного обучения в школах внесен в Госдуму

9 апреля. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект о запрете дистанционного обучения в школах, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.



Законопроект внесен членом Совета Федерации Алексеем Бабаковым.



По мнению авторов, применение дистанционного обучения заменяет очную форму обучения на очно-заочную или заочную. При этом, если ребенок идет в школу, это означает, что его родители выбрали очную форму обучения. Поэтому школьников нельзя лишать возможности непосредственного общения с учителем на каждом уроке.