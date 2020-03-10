10 марта. Mossovetinfo.ru – Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.



По мнению Жириновского, после вступления в силу поправок, должен начать работать новый парламент с новыми полномочиями.



Жириновский заявил, что голосование по выборам в Госдуму можно провести 20 сентября в единый день голосования. При этом лидер ЛДПР отметил. Что партия пока не обсуждала вопрос о досрочных парламентских выборах с другими думскими фракциями.



Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин поддержал предложение Жириновского и заявил, что внесет данное предложение в качестве поправки к законопроекту о поправках в Конституцию ко второму чтению. Таким образом, предложение будет рассмотрено Госдумой уже сегодня.