10 марта. Mossovetinfo.ru – Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.
По мнению Жириновского, после вступления в силу поправок, должен начать работать новый парламент с новыми полномочиями.
Жириновский заявил, что голосование по выборам в Госдуму можно провести 20 сентября в единый день голосования. При этом лидер ЛДПР отметил. Что партия пока не обсуждала вопрос о досрочных парламентских выборах с другими думскими фракциями.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин поддержал предложение Жириновского и заявил, что внесет данное предложение в качестве поправки к законопроекту о поправках в Конституцию ко второму чтению. Таким образом, предложение будет рассмотрено Госдумой уже сегодня.
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