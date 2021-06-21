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24.06.2021, 09:03
Стали известны пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу
24 июня. Mossovetinfo.ru - После окончания группового этапа чемпионата Европы по футболу, стали известны все пары кома...
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Другое
21.06.2021, 23:53
Сборная России по футболу не вышла из группы на чемпионате Европы
21 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу проиграла команде Дании и заняла четвертое место в группе на чем...
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Другое
21.06.2021, 13:25
Футбольные клубы Москвы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину
21 июня. Mossovetinfo.ru – Московские футбольные клубы «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» совместно обратились ...