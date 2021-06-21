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Другое     24.06.2021 09:03

Стали известны пары 1/8 финала чемпионата Европы по футболу

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Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

24 июня. Mossovetinfo.ru - После окончания группового этапа чемпионата Европы по футболу, стали известны все пары команд, которые сыграют в 1/8 турнира.

Уэльс — Дания (26 июня, Амстердам),
Италия — Австрия (26 июня, Лондон),
Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья),
Нидерланды — Чехия (27 июня, Будапешт),
Франция — Швейцария (28 июня, Бухарест),
Хорватия — Испания (28 июня, Копенгаген),
Швеция — Украина (29 июня, Глазго),
Англия — Германия (29 июня, Лондон).

Сборная России, которая заняла последнее место в своей группе, не попала в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Карта места

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Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2020 

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