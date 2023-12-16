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Город (Москва и область)     18.12.2023 11:56

Аномальная оттепель в Москве — пик потепления, +6 градусов, наступит в пятницу

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Теги:  Москва  погода  потепление  снег  синоптик 

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Значительное и затяжное потепление, с температурами выше среднестатистических на 7-9 градусов продлится не менее недели началось минувшее воскресенье и продлится не менее недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температуры около нуля будут держаться днем и ночью на протяжении  недели.

Температура воздуха в среду составят плюс 1-3 градуса ночью и +4 днем, в четверг утром столбик термометра опять поднимется до +4, а днем достигнет +5 градусов, пик потепления наступит в пятницу — будет +6 градусов, в субботу будет +5 градусов.

"До Нового года снег, конечно, останется. На следующей неделе он начнёт подтаивать, потом подмерзнет. Но, можно уверенно говорить, что снег будет с нами и в новогоднюю ночь", — сообщил синоптик.

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Теги: 
Москва  погода  потепление  снег  синоптик 

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