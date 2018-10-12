12 октября. Mossovetinfo.ru – На северо-западе Москвы появится бизнес-парк с вертолетной площадкой, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Строительство бизнес-парка началось на Волоколамском шоссе, работы продлятся до 2021 года.
Бизнес-парк будет состоять из 13 зданий различной этажности: от 4-5 до 10 этажей, самое высокое здание будет насчитывать 21 этаж. Все они будут связаны общей одноуровневой подземной парковкой.
Помимо офисных площадей, в бизнес-парке появятся кафе и рестораны, торговые площади, а также фитнес-клуб с плавательным бассейном.
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