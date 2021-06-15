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Город (Москва и область)     15.06.2021 10:07

Как будут работать госучреждения в Москве с 15 по 19 июня

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Теги:  график работы  изменения  социальные учреждения 

15 июня. Mossovetinfo.ru — В связи с тем, что дни с 15 по 19 июня объявлены в Москве нерабочими, изменится график работы ряда соцучреждений Москвы.

В отделах ЗАГС прием заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок будет проходить по предварительной записи. Регистрация и расторжение браков по ранее поданным заявлениям будет происходить в назначенное время и даты.

Подать заявление на регистрацию заключения и расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения и усыновления можно подать через личный кабинет на портале mos.ru.

Центры соцобслуживания, центры помощи семье и детям, центры «Моя карьера» и «Моя работа» с 15 по 20 июня работать не будут. При этом они продолжат оказывать жизненно важные услуги москвичам.

В центре профобучения «Профессионал» обучение переводится в дистанционный формат. Если же это сделать невозможно, обучение будет приостановлено.

Заявления в службу занятости будут приниматься в электронном виде. Личный прием будет проводится только по предварительной записи.

Городские клубные пространства «Мой социальный центр» перейдут на дистанционную работу.

Московские колледжи и Московский городской педагогический университет с 15 по 19 июня будут работать в онлайн-режиме. В том числе планируется дистанционный прием экзаменов, которые не требуют личного присутствия студента. Если же присутствие студента на экзамене необходимо, экзамены будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее также сообщалось об изменения с 15 по 19 июня в графике работы центров госуслуг «Мои документы», а также в графике работы столичных поликлиник.

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Теги: 
график работы  изменения  социальные учреждения 

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