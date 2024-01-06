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Город (Москва и область)     09.01.2024 14:47

Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

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Теги:  Климовский специализированный патронный завод  национализация  котельная  ЧП  следствие  задержания 

9 января — Mossovetinfo.ru — ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован в соответствии с решением, которое принято президентом Владимиром Путиным, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства области. На территории завода находится аварийная котельная, из-за которой 4 января в городе Климовска без отопления остались жители более 170 многоквартирных домов.

В настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 86. Работают более 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества, - сообщил Воробьёв в своем телеграм-канале.

«По решению Президента был запущен механизм национализации «Климовского специализированного патронного завода». После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - также сообщил губернатор Московской области в своем телеграм-канале.

Задержаны начальник котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», генеральный директор данного завода, и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска, сообщало ранее ИА «Моссовет» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области. На рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

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Теги: 
Климовский специализированный патронный завод  национализация  котельная  ЧП  следствие  задержания 

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