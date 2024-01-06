9 января — Mossovetinfo.ru — ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» будет национализирован в соответ...

8 января — Mossovetinfo.ru — Посещаемость парка «Зарядье» в столице выросла на 18% с 2021 года, показатели уже приблизил...

6 января — Mossovetinfo.ru — В праздничную ночь с 6 на 7 января общественный транспорт в Москве продлит свою работу, с...