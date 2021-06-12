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Город (Москва и область)     12.06.2021 17:55

Поликлиники и детские сады с 15 по 19 июня будут работать в обычном режиме

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Теги:  Москва  коронавирус  поликлиники  детсады  режим  ЕГЭ  допобразование 

12 июня. Mossovetinfo.ru - Поликлиники и больницы, а также детские сады в Москве с 15 по 19 июня продолжат свою работу в обычном режиме. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится.

Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня принял решение сделать дни с 15 по 19 июня нерабочими для того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Также в Москве вводят новые ограничения.

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Карта места

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Теги: 
Москва  коронавирус  поликлиники  детсады  режим  ЕГЭ  допобразование 

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