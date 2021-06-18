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Город (Москва и область)     18.06.2021 10:48

Собянин продлил дополнительные ограничения в Москве до 29 июня

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные коронавирусные ограничения до 29 июня, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Продлевается запрет на работу фудкортов, детских игровых комнат, посещение зоопарков. Предприятия общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях продлевается запрет на обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

Продлевается запрет на использование городской инфраструктуры в парках (за исключением скамеек и других подобных объектов).

Кроме того, введен запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 1000 человек.

В тоже время с 21 июня мэр Москвы отменил режим нерабочих дней в столице.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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