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Город (Москва и область)     22.06.2021 15:01

Собянин ввел новые ограничения на посещение кафе и ресторанов в Москве

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Теги:  кафе  рестораны  ограничения  коронавирус 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Посещать заведения общественного питания в Москве с 28 июня смогут только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Он пояснил, что в кафе и рестораны смогут зайти люди, прошедшие вакцинацию и переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Кроме того, в заведения общественного питания можно будет попасть при наличии отрицательного ПЦР-теста со сроком давности не более трех дней.

Пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием: электронной медицинской карты; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»; в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов.

Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

Кроме того, мэр Москвы ввел временный запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек, а также разрешил создавать зоны «свободные от ковида».

В связи с осложнением ситуации с коронавирусом, с 12 июня в Москве были введены дополнительные ограничения. Кроме того, 16 июня Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
кафе  рестораны  ограничения  коронавирус 

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