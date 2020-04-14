14 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 13 002. Об этом сообщили в оперативном штабе города.
За сутки в столице подтверждено 1489 случаев заражения. Выздоровели - 1016 человек, скончались - 95.
В России зафиксировано уже 21 102 случая заболевания.
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