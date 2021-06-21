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Мнения     21.06.2021 17:46

Инфекционист назвал симптомы индийского штамма коронавируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  штаммы  симптомы 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Врач-инфекционист Абдул Гафур рассказал британскому изданию Express четыре признака заражения индийским штаммом коронавируса.

По словам Гафура, у заразившихся индийским штаммом коронавируса часто наблюдается диарея - намного чаще, чем у те, кто переболел коронавирусом во время первой волны.

Также для индийского штамма характерно возникновение тромбов, провоцирующих возникновение гангрены.

Кроме того, пациенты, заразившиеся индийским штаммом коронавируса, жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Измененный индийский штамм коронавируса в Москве был выявлен в середине июня. При этом, глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник V» не будут адаптировать к новому штамму.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  штаммы  симптомы 

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