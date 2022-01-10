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Мнения     10.01.2022 13:14

Путин: внутренние и внешние деструктивные силы воспользовались протестными акциями по поводу цен на топливо в Казахстане

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Теги:  Путин  Казахстан  государство 

10 января, Mossovetinfo.ru - Внутренние и внешние деструктивные силы воспользовались протестными акциями по поводу цен на топливо в Казахстане, сказал в понедельник 10 января Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) .

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», - сказал Путин, чьи слова распространила пресс-служба президента.

Путин также подчеркнул, что деструктивными силами в Казахстане активно применялись элементы силовой и информационной поддержки протестов, присущие «майданным» технологиям.

Вечером 5 января на всей территории Казахстана был введен режим ЧП. 6 января было принято решение о направлении на ограниченный по времени период Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Фото: пресс-служба Президента России


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Теги: 
Путин  Казахстан  государство 

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