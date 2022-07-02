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Мнения     02.07.2022 13:37

Рост цен на нефть до $380 за баррель допустил JPMorgan

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Теги:  нефть  цена  ограничения  G7  спецоперация 

2 июня. Цена на нефть может вырасти до $380 за баррель, после введения G7 предельных цен на российскую нефть, и сокращению ее поставок на мировые рынки, считают в американском банке JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.

По подсчетам аналитиков, сокращение ежедневных поставок нефти на 3 млн баррелей поднимет цены на нефть до $190. Наихудшим сценарием называют снижение поставок на 5 млн баррелей, что приведет к подорожанию нефти до «стратосферных» $380.

G7 изучает вопрос о введении предельных цен на российскую нефть.

8 марта Президент США Джо Байден объявил, что его администрация запрещает импорт российской нефти, природного газа и угля в США в ответ на российскую специальную военную операцию в Украине.

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Теги: 
нефть  цена  ограничения  G7  спецоперация 

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