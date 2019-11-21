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Общество     21.11.2019 08:22

Морозная погода и повышенное атмосферное давление ожидаются в Москве 21 ноября

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Теги:  погода 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Морозная погода и аномально высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в четверг, 21 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

В течение дня температура воздуха в Москве -4..-2°, по области -6..-1°. Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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