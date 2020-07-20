Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

20 июля. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.



«Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - написал Навальный.



Он пояснил, что причина закрытие – долги по судам. «Мы перейдем на другое юрлицо», - отметил Навальный.