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Общество     20.07.2020 15:05

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  ФБК 

20 июля. Mossovetinfo.ru – Оппозиционер Алексей Навальный на своем сайте объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.

«Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли», - написал Навальный.

Он пояснил, что причина закрытие – долги по судам. «Мы перейдем на другое юрлицо», - отметил Навальный.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  ФБК 

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