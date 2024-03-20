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Общество     24.03.2024 17:50

Около 4 тысяч доноров пришли в центры крови Подмосковья за выходные

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Теги:  Московская область  центры крови  доноры 

24 марта — Mossovetinfo.ru — Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов, 815 доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

"В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Московская область  центры крови  доноры 

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