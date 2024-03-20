Около 4 тысяч доноров пришли в центры крови Подмосковья за выходные

24 марта — Mossovetinfo.ru — Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов, 815 доноров пришли сегодня в центры крови Подмосковья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.



"В общей сложности за выходные отделения посетили почти 4 000 доноров", - отмечается в сообщении.