Другие материалы
-
Общество
24.03.2024, 17:50
Около 4 тысяч доноров пришли в центры крови Подмосковья за выходные
24 марта — Mossovetinfo.ru — Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов, 815 доноров п...
-
Общество
22.03.2024, 08:57
В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин
22 марта — Mossovetinfo.ru — «Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В «Движении первых» участвуют с...
-
Общество
20.03.2024, 10:45
23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз
20 марта— Mossovetinfo.ru — 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз - древнейший праздник персоязычных и некоторых т...