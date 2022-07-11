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Общество     11.07.2022 10:55

Партии будут экономить на агитационных печатных материалах на осенних выборах

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Теги:  выборы  агитация  полиграфия  цены  оптимизация  соцсети  мнение 

11 июля. Mossovetinfo.ru - Партии будут экономить на агитационных печатных материалах (АПМ) на осенних выборах, из-за повышения цен на полиграфию на 30–50%. Об этом сообщают "Ведомости", со ссылкой на представителей партий.

Отмечается важность более пристального формирования смыслов. «Поскольку тиражей АПМ будет меньше, то нужно пристальнее подходить к формированию смыслов»,- сказал замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. Из-за подорожавшей полиграфии единороссы будет делать упор на личные встречи кандидатов с избирателями и коммуникацию в отечественных соцсетях.

Зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев также сообщил, что бумажных АПМ из-за роста цен действительно будет меньше. «Для победы на муниципальных выборах в Москве достаточно встреч на улицах и агитации в соцсетях», - сказал Гусев.

ЛДПР будет оптимизировать выпуск АПМ, понимая, для какого уровня выборов какие АПМ оптимальны (к примеру, размещение логотипов на остановках, транспорте, в лифтах).
КПРФ по-прежнему будет активно использовать для агитации газеты и листовки, но, возможно, снизит тиражи.

Политолог Константин Костин отмечает, что для избирателей старшего возраста, которые привыкли получать информацию из агитационных газет, такие АПМ незаменимы.

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Теги: 
выборы  агитация  полиграфия  цены  оптимизация  соцсети  мнение 

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