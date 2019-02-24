Разрешенная акция памяти Немцова стартует 24 февраля в 14 часов от Страстного бульвара

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Разрешенный Правительством Москвы Марш памяти Бориса Немцова пройдет по центру столицы в воскресенье 24 февраля 2019 года. Шествие начнется в 14 часов со Страстного бульвара и пройдет по части бульварного кольца до проспекта Сахарова.



Пропуск к месту формирования колонн начался с 13 часов.



27 февраля исполняется 4 года со дня злодейского убийства в центре Москвы у Кремля политика и гражданина Бориса Немцова.



По информации «Эхо Москвы, по меньшей мере в двадцати российских городах сегодня запланированы акции памяти Бориса Немцова.

