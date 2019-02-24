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Общество     24.02.2019 13:01

Разрешенная акция памяти Немцова стартует 24 февраля в 14 часов от Страстного бульвара

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Теги:  Немцов  Борис Немцов  память  акция  марш  24 февраля 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Разрешенный Правительством Москвы Марш памяти Бориса Немцова пройдет по центру столицы в воскресенье 24 февраля 2019 года. Шествие начнется в 14 часов со Страстного бульвара и пройдет по части бульварного кольца до проспекта Сахарова.

Пропуск к месту формирования колонн начался с 13 часов.

27 февраля исполняется 4 года со дня злодейского убийства в центре Москвы у Кремля политика и гражданина Бориса Немцова.

По информации «Эхо Москвы, по меньшей мере в двадцати российских городах сегодня запланированы акции памяти Бориса Немцова.

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Карта места

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Теги: 
Немцов  Борис Немцов  память  акция  марш  24 февраля 

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