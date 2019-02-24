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13:56 Город (Москва и область) Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию в рамках строительства БКЛ
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10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
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12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
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