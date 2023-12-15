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Съезд СРЗП выдвинул Путина в качестве кандидата в Президенты РФ
23 декабря — Mossovetinfo.ru — На прошедшем в Москве XIII Съезде Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СРЗП) принято ...
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18.12.2023, 12:57
Архнадзор: Разрушение Немецкой слободы перекидывается в Покровское-Рубцово
18 декабря — Mossovetinfo.ru — «Галс-Девелопмент» сносит четыре фабричных владения на бывшей Ирининской улице (Фрид...
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15.12.2023, 10:58
Суд лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин за уклонение от воинского учета
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Центральный суд Челябинска лишил приобретенного гражданства России двоих мужчин в во...