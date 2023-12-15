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Общество     23.12.2023 13:47

Съезд СРЗП выдвинул Путина в качестве кандидата в Президенты РФ

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Теги:  Путин  выборы  выдвижение  поддержка  Справедливая Россия  СЗРП 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — На прошедшем в Москве XIII Съезде Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СРЗП) принято решение о выдвижении и поддержке Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты РФ на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Решение принято единогласно.

В работе съезда приняли участие Председатель Партии СРЗП Сергей Миронов, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также представители региональных отделений СРЗП, руководство и актив молодёжного крыла партии, представители волонтёрских и общественных организаций, известные политологи, деятели культуры.

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Теги: 
Путин  выборы  выдвижение  поддержка  Справедливая Россия  СЗРП 

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