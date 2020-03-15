15 марта. Mossovetinfo.ru – Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя общественной палаты столицы Алексей Венедиктов считает, что школы в Москве нужно закрыть на карантин, а голосовать по поправке в конституцию, которое планируется провести по всей стране 22 апреля, отменить.



Венедиктов, который в течение шести лет руководил московским штабом по наблюдению за выборами, в своем телеграм-канале пояснил, что в школах «нельзя проводить голосование 22 апреля (95% избирательных участков находится в школах)».



«Изучая рост эпидемии в европейских странах и меры, предпринимаемые правительствами этих стран, думаю, что правильно поставить вопрос об отмене голосования 22 апреля», - подчеркнул Венедиктов.



Власти Москвы с начала марта ввели в городе различные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправке в Конституцию. На 22 апреля запланировано всенародное голосование по данной теме.