14 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в Конституцию. Документ был принят Госдумой в среду, 11 марта, и в тот же день получил одобрение Совета Федерации. Позже парламенты всех регионов России одобрили закон.



С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению помимо поправок, предложенных президентом России, к законопроекту было предложено около 400 поправок, около 200 были включены в законопроект, 175 отклонено.



В частности, была принята поправка, обнуляющая предыдущие президентские сроки. Данная поправка позволяет действующему президенту Владимиру Путину вновь принять участие в президентских выборах. При этом, в ходе выступления в Госдуме Путин заявил, что Конституционный суд должен подтвердить, что данная поправка не противоречит Конституции страны.



В тоже время в ходе обсуждения во втором чтении была вначале внесена, а затем снята поправка, о проведении досрочных выборов в Госдуму в случае принятия поправок в Конституцию.



По предложению Путина, после принятия закона Госдумой и утверждения его Советом Федерации, будет проведено всенародное голосование по поправкам в Конституцию. Планируется, что оно пройдет 22 апреля.