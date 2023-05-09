Москва. 9 мая. Mossovetinfo.ru - Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся...

9 мая - Mossovetinfo.ru - "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки" - холоднее ...

9 мая – Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла, атмосферное давление около 759 мм рт...