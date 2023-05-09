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Общество     09.05.2023 10:28

ЗВО: Салют в Москве 9 мая 2023 года начнется в 22:00 по мск на 16 точках и продлится 10 минут (места салюта)

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Теги:  Москва  салют  ЗВО  штаб  9 мая 2023 года  места салюта 

Москва. 9 мая. Mossovetinfo.ru - Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнётся в Москве в 22 часа вечером вторника, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Салют начнется в 22:00 по московскому времени и продлится 10 минут на 16 различных точках", - сказано в сообщении.

Из 72 салютных установок и специальным пусковым комплексом для производства салютов "Триколор", размещённых на нескольких точках, будет выпущено в небо столицы свыше 12 тыс. фейерверочных изделий из более 70 видов. Среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 30-ю залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

"Одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны", - информирует пресс-служба ЗВО.

ИА МОССОВЕТ ранее, со ссылкой на портал открытых данных Москвы, сообщало действующие места проведения артиллерийских салютов и фейерверков в День Победы 9 мая 2023 года.

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Карта места

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Теги: 
Москва  салют  ЗВО  штаб  9 мая 2023 года  места салюта 

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