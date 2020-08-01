1 августа. Mossovetinfo.ru – Крупная авария произошла на внешней стороне МКАД, в районе Ярославского шоссе, три человека погибли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Сообщается, что произошло столкновение легкового автомобиля с уборочным комбайном. В результате столкновения три человека погибли.
Как сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы, в районе аварии затруднено движение, закрыты для проезда 3 полосы из 5.
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