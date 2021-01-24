По итогам несогласованной акции 23 января в Москве возбуждены уголовные дела - СК

24 января. Mossovetinfo - По фактам противоправных действий во время несанкционированной акции 23 января в центре Москвы возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.



Дела возбуждены по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство).



Следствие отмечает, что 23 января в районе Сретенского бульвара агрессивно настроенные граждане избили ударили сотрудника Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать.



Кроме того, неустановленные люди распылили слезоточивый газ в лицо двух сотрудников правопорядка.



На Пушкинской площади один из участников несогласованней акции нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела.



На Цветном бульваре участники акции блокировали автомобиль, поводили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.



По данным МВД, в несогласованней акции на Пушкинской площади приняли участие около 4000 человек.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января. Он подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе.



Об ответственности за участие в несогласованных акциях ранее предупреждали прокуратура и МВД.