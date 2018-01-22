Сбой произошел на участке Арбатско-Покровской линии метро

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел в понедельник на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.



«Увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам», - говорится в сообщении в telegram-канале метро.



В метро пояснили, что между станциями «Щелковская» и «Партизанская» нет движения поездов.