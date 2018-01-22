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Происшествия     22.01.2018 12:51

Сбой произошел на участке Арбатско-Покровской линии метро

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Теги:  метро  метрополитен 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Сбой в движении поездов произошел в понедельник на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена.

«Увеличены интервалы движения поездов на восточном участке линии по техническим причинам», - говорится в сообщении в telegram-канале метро.

В метро пояснили, что между станциями «Щелковская» и «Партизанская» нет движения поездов.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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