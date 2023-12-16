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Происшествия     19.12.2023 08:13

В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек

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Теги:  Китай  Ганьсу  землятресение 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — В китайской провинции Ганьсу в результате землетрясения погибли 105 человек, сообщает Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к максимуму усилий для поиска и спасения пострадавших от землетрясения в провинции Ганьсу, а также для их эвакуации и размещения, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей, после землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в уезде Цзишишань провинции Ганьсу на северо-западе Китая в ночь с понедельника на вторник, - сообщает Синьхуа.

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Теги: 
Китай  Ганьсу  землятресение 

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