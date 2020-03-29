29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 197 новых случаев заражени коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве на данный момент подтвердились 1014 случаев.



Среди новых заболевших - 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей. Мз числа заболевших 13 человек в последние две недели посещали европейские страны. По России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В Москве с 28 марта начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.